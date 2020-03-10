Российский рубль упал до минимума 2016 года

Российский рубль на Московской бирже утром 10 марта упал к доллару США и евро к уровням февраля-марта 2016 года на фоне обвала цен на нефть и опасений в связи с коронавирусом.

Как пишет российское агентство Интерфакс, первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года.

Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,66 рубля выше официального курса.

Центробанк РФ решил поддержать рубль и финансовые рынки. Регулятор начнет упреждающие продажи иностранной валюты по бюджетному правилу, а также проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 млрд.

К поддержке рубля также подключился Газпром - газовая компания возобновила регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке.

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