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Выздоровление Навального обвалило российский рубль до четырехлетнего минимума

07.09.2020, 18:19
Выздоровление Навального обвалило российский рубль до четырехлетнего минимума - Фото
Фото: depositphotos.com

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 7 сентября, стоимость 1 евро превысила 90 рублей. Об этом пишет Deutsche Welle. 

Доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля текущего года.

Падение стоимости российской валюты началось сразу после публикации новостей об улучшении состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, добавляет издание.  

Трейдеры опасаются введения новых санкций против России со стороны Европейского Союза из-за скандала, связанного с отравлением Навального.

Также на ослабление рубля повлияло падение цены на нефть ниже $40 за баррель, зафиксированное в субботу, 5 сентября.

Еще одним негативным фактором, влияющим на удешевление российского рубля, DW называет непрекращающиеся протесты в Беларуси.

В последний раз стоимость 1 евро поднималась выше 90 рублей 12 февраля 2016 года, напоминает издание.    

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Роман Брыль
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