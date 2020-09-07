Выздоровление Навального обвалило российский рубль до четырехлетнего минимума

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 7 сентября, стоимость 1 евро превысила 90 рублей. Об этом пишет Deutsche Welle.

Доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля текущего года.

Падение стоимости российской валюты началось сразу после публикации новостей об улучшении состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, добавляет издание.

Трейдеры опасаются введения новых санкций против России со стороны Европейского Союза из-за скандала, связанного с отравлением Навального.

Также на ослабление рубля повлияло падение цены на нефть ниже $40 за баррель, зафиксированное в субботу, 5 сентября.

Еще одним негативным фактором, влияющим на удешевление российского рубля, DW называет непрекращающиеся протесты в Беларуси.

В последний раз стоимость 1 евро поднималась выше 90 рублей 12 февраля 2016 года, напоминает издание.

10 марта российский рубль на Московской бирже упал к доллару США и евро к уровням февраля-марта 2016 года на фоне обвала цен на нефть и опасений в связи с коронавирусом.

3 августа курс рубля упал к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Курс доллара за прошлый вечер вырос на 2 рубля и достиг отметки в 75,4 рублей. Курс евро вырос на 1,5 рублей до 89,3 рублей.

5 августа цена нефти WTI опустилась ниже $40 за баррель. Что случилось.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.