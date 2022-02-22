Россию хотят лишить членства в ЕБРР

Из-за признания Кремлем "независимости" террористических группировок ЛДНР, Россию хотят исключить из членства в Европейском банке реконструкции и развития. Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

По его словам, есть все основания полагаться на серьезную поддержку других акционеров банка в этом вопросе.

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"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок ДНР/ЛНР безотлагательно поднимаю перед советом директоров и советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленном прекращении членства России в ЕБРР в соответствии со ст. 8.3 и 38.1 соглашения об основании банка", — написал он в Facebook.

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Наталия Софиенко

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