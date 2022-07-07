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Рост акций и фунта: британский рынок отреагировал на ожидаемую отставку Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 12:35
Рост акций и фунта: британский рынок отреагировал на ожидаемую отставку Джонсона - Фото
Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Курс фунта стерлингов укрепился на 0,6% до $1,1994, а биржевой индекс FTSE 250 вырос на 0,9% на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.  

Опрошенные агентством инвесторы считают, что отставка премьера может благотворно сказаться на стоимости британских активов, находившихся под давлением из-за высокой инфляции в стране, ослабления экономики и политической неопределенности. 

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"Валютные рынки надеются, что любой новый лидер будет стремиться восстановить единство партии и позволит Тори управлять экономикой более эффективно в период роста стоимости жизни", — прокомментировали агентству в Credit Agricole.  

Некоторые инвесторы придерживаются другого мнения и уверены, что укрепление фунта носит кратковременный характер.  

"Фунт растет на новостях об отставке Бориса — и это странно", — считает Джордан Рочестер, валютный стратег инвестбанка Nomura. Он добавил, что пока неясно, какой импульс экономике может дать следующий премьер.  

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По сообщениям британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 7 июля, подаст в отставку, но останется главой правительства до осени.  

Рост акций и фунта: британский рынок отреагировал на ожидаемую отставку Джонсона

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Роман Брыль
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фунт стерлингов Великобритания FTSE 250 Отставка джонсона рост акций
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