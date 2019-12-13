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Рост цен на фоне сильной гривни. В Кабмине проведут расследование

Рост цен на фоне сильной гривни. В Кабмине проведут расследование
13.12.2019, 15:42

Минэкономики проанализирует, почему при укреплении гривни цены на импорт не снижаются

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проведет расследование, почему импортные товары не дешевеют при укреплении гривни. Об этом министр Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились на 56 - выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции)", - написал он.

В некоторых случаях падение цен сдерживается повышением зарплат и других расходов в себестоимости, однако необходим более детальный анализ, отметил министр экономики.

"По определенным позициям, где должно быть больше уменьшения, мы делаем аналитику, и если потребуется будем общаться с рынком и проводить расследование", - сообщил Милованов.

Согласно представленной им таблице, в частности, за минувший год бананы и лимоны подорожали на 18,2-18,5%, жаропонижающие и обезболивающие - на 17,9%, импортные мази и витамины - на 6,9-7,4%, детская обувь - на 6,8%, мороженая рыба - на 6,6%.

За это время курс гривни вырос к доллару на 12,8%, а к евро - на 15,1%.

  • Ранее о том, что бизнес недостаточно активно снижает цены на импорт, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это вопрос к Антимонопольному комитету.
  • 5 декабря Антимонопольный комитет обязал крупные сети АЗС снизить цены на бензин в связи со снижением курса доллара. В Кабмине пообещали разобраться, почему этого не происходит.
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укрепление гривни инфляция потребительские цены Тимофей Милованов
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