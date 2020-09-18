Рост уровня бедности: в 2020 году 45% населения Украины будут считаться бедными. Прогноз

В категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года. Об этом говорится в исследовании института демографии им. Птухи НАН Украины.

"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - говорится в исследовании.

Согласно прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. Следственно, реальный рост показателя бедности намного выше – на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.

С начала года увеличилось количество населения, попадающего в категорию бедные.

"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года –ред.) уже стало 16,5 млн человек", - сообщила в эфире Украинского радио заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько.

По данным института, опубликованным на сайте Государственной службы статистики 16 сентября, уровень бедности в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 0,3 п.п. и составил 24,4%.

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За прошлый год черта бедности выросла на 15% и составила 3 017 грн в среднем на одного человека в месяц.

Доля бедных среди сельских домохозяйств равнялась 31%, в больших городах 16%, в малых – 28% в прошлом году.

Также, по итогам 2019 года, 29% домохозяйств с детьми считались бедными, а доля бедных многодетных домохозяйств выросла до 60%.

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Роман Брыль

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