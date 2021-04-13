Курс рубля падает на фоне роста напряжения на границе с Украиной – Financial Times

Российский рубль заметно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности – стягивание Россией войск на границе с Украиной. К тому же перспектива новых санкций США нервируют инвесторов, пишет Financial Times.

В статье отмечается, что падение рубля в течение этого периода было самым серьезным среди валют развивающихся стран, кроме турецкой лиры. За последний месяц рубль упал на 5%, достигнув 5-месячного минимума – около 77 рублей за доллар.

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"Аналитики ожидали, что рубль восстановится в 2021 году после того, как он в прошлом году упал на 16% из-за пандемии и связанного с этим падением цен на нефть. На прошлой неделе Минэкономики РФ повысило прогноз роста ВВП на 2021 год до 3,8%, но рубль намекнул на макроэкономическую уязвимость Москвы перед напряженными отношениями с Западом", – добавляет издание.

Главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ отмечает, что геополитика – это то, что сейчас движет валютным рынком.

"Беспокойство вызывают жесткие санкции со стороны США, которых было более чем достаточно в течение последних недель, вспомним также об обострении ситуации на Донбассе", – заявила экономист.

Соглашается с ней и главный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш. "Совершенно очевидно, что сейчас обеспокоенность геополитики влияет на рубль", – подчеркнул он.

По данным FT беспокойство также поразило рынок суверенных облигаций России на тел угрозы американских санкций в ответ на хакерство SolarWinds, вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года и отравление и тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального.

Наталия Софиенко

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