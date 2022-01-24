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Рубль снижается к доллару и евро. Фондовый рынок тоже начал торговую неделю с падения

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 12:10
Рубль снижается к доллару и евро. Фондовый рынок тоже начал торговую неделю с падения - Фото
Фото: depositphotos.com

Доллар США и евро умеренно подрастают по отношению к российскому рублю. Евро впервые за полторы недели превысил 88 рублей и поднялся до максимума за полгода, а доллар поднялся выше 78 рублей до наибольшей стоимости с ноября 2020 года, сообщает Forbes.

В свою очередь, фондовый рынок также демонстрирует падание и упал примерно на 5%.

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Индекс Мосбиржи в 11:20 падал на 4,81%, до 3273,72 пункта. Индекс РТС терял 5,79%, опустившись до 1320,68 пункта.

Российский фондовый рынок серьезно снижается с 12 января 2022 года — тогда начались полноценные торги после праздников, а геополитическая ситуация стала ухудшаться, пишет ВВС.

Эксперты BCS Express связали падение акций в том числе с сообщением The New York Times о том, что президент США Джо Байден обдумывает вопрос об увеличении военного контингента в странах-членах НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. 

Читайте также: США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Наталия Софиенко
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