Рынки открылись ростом акций и падением котировок нефти

Сегодня азиатские акции и фьючерсы на американские бумаги выросли на фоне того, что оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса превышает обеспокоенность по поводу противостояния между США и Китаем из-за Гонконга. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,6%, акции в Китае - на 0,44%, однако в Гонконге упали на 0,23%.

Австралийские акции выросли на 2,22% до самого высокого уровня за последние два месяца, а японский Nikkei вырос на 2,01% до самого высокого уровня с конца февраля - инвесторы отреагировали возобновление экономической активности в обеих странах.

Фьючерсы на американские акции, S&P 500 e-minis, выросли на 0,36% после очередной позитивной сессии на Уолл-стрит.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла до 0.6933%, но все еще на целых 120 базисных пунктов ниже январских максимумов.

При этом отмечается, что наибольший риск инвесторы видят в отношения между Китаем и США, которые могут ухудшиться после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая. И это может ударить по статусу города как финансового центра.

Источники Reuters сообщают, что правительство США может приостановить действие льготных тарифных ставок для Гонконга при экспорте в Соединенные Штаты, что будет гораздо менее серьезным ответом, чем официальное аннулирование особого статуса Гонконга.

Президент Дональд Трамп заявил, что ответит на политику Китая в отношении Гонконга позднее.

И это отразилось на снижении котировок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,76% до $34,13 за баррель, на WTI упали на 3,41% до $31,69. На 8:15 по Киеву Brent торгуется по $34,07 за баррель, на WTI - $31,79.

Оффшорный юань также оказался вблизи рекордно низкого уровня 7,1966 за доллар из-за неопределенности относительно будущего Гонконга.

Евро подскочил до 1,1016 доллара к восьминедельному максимуму на фоне сообщении о плане поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, в размере 750 млрд евро. Индекс доллара США остался неизменным на уровне 98,908.

Спотовое золото выросло на 0,27% до $1713,54 за унцию, так как некоторые инвесторы сделали выбор в пользу безопасного металла.

22 мая цены на нефть обвалились из-за решения Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год. Однако уже 26 мая нефть продолжила рост на фоне надежд на восстановление спроса и результатах сокращений добычи. В частности, Brent подскочила до $36,3 за баррель, WTI до $34,49 за.

В мае сырая нефть подорожала более чем на 80%. Это обусловлено сокращением нефтедобычи и постепенным восстановлением спроса на "черное золото".

20 мая Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) рекомендовала брокерам и биржам подготовиться к возможному повторному падению цен на нефть ниже нуля.

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