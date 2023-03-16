Рынок труда оживает: растет количество вакансий, за год 600 000 украинцев нашли работу

На рынке труда фиксируются положительные тенденции, растет количество наемных работников и вакансий от работодателей. 600 000 украинцев вернулись к работе с марта прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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"Хотя по состоянию на сегодняшний день мы еще не достигли довоенного уровня количества занятых, можем констатировать, что с марта прошлого года 600 000 украинцев вернулись к работе. По состоянию на конец 2022 года количество наемных работников, по данным реестра застрахованных лиц, составило 8,6 миллиона", – рассказала Бережная.

По ее словам, активизации ситуации на рынке труда способствовали внедренные программы стимулирования предпринимательства и занятости, такие как грантовые программы – "єРобота", программы выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и другие.

"Также набирает обороты проект "Армия восстановления", благодаря которому мы привлекаем безработных к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны. На сегодняшний день к выполнению таких работ привлечено уже более 9500 безработных в 14 областях. Безоговорочным лидером в этом проекте является Полтавская область. Эти люди получают от государства оплату по меньшей мере 6700 грн, что больше, чем средний размер пособия по безработице. Государство уже выплатило безработным за выполнение работ по восстановлению 63 млн грн", – сообщила заместитель министра.

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Наталія Софієнко

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