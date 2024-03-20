С 1 апреля повышаются штрафы для работодателей за нарушение закона о труде: детали

В налоговой рассказали об увеличении штрафов с 1 апреля из-за повышения минималки

Суд, штраф (Фото - Depositphotos)

В связи с увеличением с 1 апреля 2024 года минимальной заработной платы до 8000 грн, изменяются размеры штрафов за использование незадекларированного труда. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Киевской области.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Размеры штрафов с 1 апреля 2024 года будут составлять:

→ За допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) будет "светить" штраф в размере 10-кратного размера минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершили нарушение, – 80 000 грн.

→ За оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени; За выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов будет наказание в виде предупреждения – к юридическим лицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой – третьей групп.

→ За совершение аналогичного нарушения повторно, в течение 2 лет со дня выявления нарушения будет грозить штраф в 30-кратном размере МЗП, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, – 240 000 грн.

→ За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будет грозить 2-кратный размер МЗП, за каждого работника, в отношении которого совершили нарушение, – 16 000 грн.