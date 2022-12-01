С 1 декабря вырос прожиточный минимум: на что это повлияло

С 1 декабря 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2589 грн (с 1 июля было 2508 грн).

Для основных социальных и демографических групп населения этот показатель с 1 декабря становится следующим:

- для детей до 6 лет – 2272 грн (с 1 июля было 2201 грн);

– для детей от 6 до 18 лет – 2833 грн (с 1 июля было 2744 грн);

– для трудоспособных лиц – 2684 грн (с 1 июля было 2600 грн);

– для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 грн (с 1 июля было 2027 грн).

В 2023 году прожиточный минимум меняться не будет.

От размера прожиточного минимума определяется размер всех других социальных выплат, таких как пенсий, пособий по безработице, инвалидности, алименты и т.д.

Вырастет минимальная и максимальная пенсии по возрасту до 2 093 и 20 930 грн соответственно.

Повысятся пенсии незанятым до 70 лет с полным страховым стажем, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Минимальная пенсия для этой категории составит 2500 грн.

Минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего от 1 декабря не может быть ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4186 грн.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и в мирное время составлял бы 10736 грн. Однако во время действия военного положения выплаты по безработице ограничили минимальной зарплатой по состоянию на 1 января календарного года. В 2022 году – это 6500 грн.

Минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит 1136 грн, а для детей от 6 до 18 лет – не менее 1416,5 грн. (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть для детей в возрасте до 6 лет – 2272 грн, а от 6 до 18 лет – 2833 грн.

Пособие по беременности и родам – 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, то есть не менее 671 грн.

Размер минимальной зарплаты, которая с 1 октября 2022 года составляет 6700 грн, не изменится.

Наталія Софієнко

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