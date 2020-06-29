С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум

С 1 июля 2020 года в Украине вырастут размеры прожиточного минимума. На одного человека он составит 2118 грн в месяц (сейчас 2027 грн).

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 июля будет установлены следующие показатели прожиточного минимума: для детей до шести лет - 1859 грн; для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн; для трудоспособных лиц - 2197 грн; для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн.

Размер минимальной заработной платы не изменится. Сейчас он составляет 4723 грн.

После повышения прожиточного минимума будут проиндексированы суммы ряда социальных пособий: алиментов, помощи по безработице, декретных, помощи одиноким матерям.

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