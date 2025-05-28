С начала года почти 60 000 украинцев работают в Армии восстановления: сколько получают
С начала года в рамках правительственной программы "Армия восстановления" выдано уже 58 000 направлений для временно безработных граждан и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда государство направило 539 млн грн, сообщает Государственная служба занятости.
Проект стартовал осенью 2022 года как ответ на вызовы войны. Его цель — предоставить временную работу оставшимся без нее людям и привлечь их к общественно важным задачам: от помощи пострадавшим общинам до расчистки завалов, ремонта инфраструктуры, возведения защитных сооружений и укрепления блокпостов для ВСУ.
Участники получают оплату до 1,5 минимальных зарплат – это примерно до 12 000 грн в месяц.
Армия восстановления активно работает в 19 регионах Украины. Активнее всего — в Харьковской (39 000 направлений), Донецкой (31 000) и Киевской (29 000) областях.
Самые распространенные виды работ:
- помощь маломобильным группам;
- доставка гуманитарной помощи;
- восстановление зданий и дорог;
- укрепление дамб и фортификаций
С начала действия проекта было выдано 135 000 направлений для участия временно безработных украинцев в общественно полезных работах по восстановлению страны. Всего за это время они заработали около 1 млрд грн.
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