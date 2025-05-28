С начала года почти 60 000 украинцев работают в Армии восстановления: сколько получают

В рамках программы Армия восстановления выдано 58 000 направлений. Люди помогают ВСУ, общинам и отстраивают страну

Фото: МВД

С начала года в рамках правительственной программы "Армия восстановления" выдано уже 58 000 направлений для временно безработных граждан и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда государство направило 539 млн грн, сообщает Государственная служба занятости.

Проект стартовал осенью 2022 года как ответ на вызовы войны. Его цель — предоставить временную работу оставшимся без нее людям и привлечь их к общественно важным задачам: от помощи пострадавшим общинам до расчистки завалов, ремонта инфраструктуры, возведения защитных сооружений и укрепления блокпостов для ВСУ.

Участники получают оплату до 1,5 минимальных зарплат – это примерно до 12 000 грн в месяц.

Армия восстановления активно работает в 19 регионах Украины. Активнее всего — в Харьковской (39 000 направлений), Донецкой (31 000) и Киевской (29 000) областях.

Самые распространенные виды работ:

помощь маломобильным группам;

доставка гуманитарной помощи;

восстановление зданий и дорог;

укрепление дамб и фортификаций

С начала действия проекта было выдано 135 000 направлений для участия временно безработных украинцев в общественно полезных работах по восстановлению страны. Всего за это время они заработали около 1 млрд грн.

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