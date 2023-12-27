"Сам не понимаю". Марченко – о том, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет

Министр финансов не понимает, почему военных до сих пор приходится обеспечивать в складчину: "Мы каждый день выделяем на сектор обороны 5 млрд грн"

Фото: Министерство финансов / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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"Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн. В течение каждого дня войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год – она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продлить. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему военным до сих пор приходится покупать нужные вещи за свой счет и полагаться на волонтеров.

По его словам, на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия, поэтому нужно задавать этот вопрос конкретным исполнителям.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", — сказал министр.

Каждый месяц украинцы донатят на армию десятки миллионов гривен. Только за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов страны поступило 8,4 млрд грн.