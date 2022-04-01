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Самолет – $1 млн, танк – $100 000. Рада утвердила вознаграждения за технику оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 17:08
Самолет – $1 млн, танк – $100 000. Рада утвердила вознаграждения за технику оккупантов - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №7229 о выплате денежного вознаграждения за добровольную передачу Вооруженным силам Украины в рабочем состоянии военной техники оккупантов. Об это сообщил нардеп Ярослав Железняк.  

Вознаграждения могут получить военнослужащие ВСУ и другие служащие сектора безопасности и обороны Украины, украинские граждане и даже военные РФ. 

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Согласно документу, вознаграждение в $1 млн выплачивается за передачу боевого самолета и корабля 1-2 рангов.  

За боевой вертолет и корабль 3-4 ранга вознаграждение составляет $500 000. 

За судно военного обеспечения – $200 000. 

За танк и самоходную наземную артиллерию – $100 000. 

За боевую машину пехоты, бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину, а также за судно малогабаритного боевого назначения – $50 000.  

За реактивную систему залпового огня калибра более 122 мм – $35 000.  

За реактивную систему залпового огня калибра до 122 мм – $25 000. 

За военный автомобиль – $10 000. 

Вознаграждение будет выплачиваться из средств госбюджета. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что расходы из госбюджета Украины на реализацию соответствующего закона будут несравненно меньше затрат на закупку для нужд обороны государства аналогичных видов военной техники, а также на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.  

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Роман Брыль
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