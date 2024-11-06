Самые дорогие выборы в истории США. FТ подсчитала, сколько потратили Харрис и Трамп

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Демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп совместно потратили рекордные $3,5 млрд на свои избирательные кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории США. По даннымFinancial Times, в общей сложности было собрано около $4,2 млрд, включая взносы от партийных комитетов и внешних групп.

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Камала Харрис смогла привлечь больше средств, чем Трамп, собрав свыше $2,3 млрд через Демократический национальный комитет, супергруппы и так называемые Super Pacs, которые могут получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы израсходовано уже $1,9 млрд. Зато команда Трампа собрала чуть более $1,8 млрд, из которых израсходовано $1,6 млрд.

Около половины всех средств ушло на рекламу, особенно в семи штатах, считающихся ключевыми для результатов выборов. Кампания Харрис потратила более $1 млрд на рекламу в этих штатах, тогда как общие расходы обеих кампаний на рекламу в решающих регионах составили почти $1,5 млрд. В частности, только в Пенсильвании, где на кону 19 голосов выборщиков, израсходовано более $400 млн.

Также значительная часть бюджета кампании Трампа была выделена на юридические расходы, связанные с его судебными процессами — на это ушло более $100 млн, что составляет 14% всех расходов. Эти расходы частично покрывались за счет партии и супергрупп, таких как финансируемая Илоном Маском America Pac, на которую он пожертвовал $118 млн.