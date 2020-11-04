Самый богатый китаец потерял $2,6 млрд из-за отмены IPO Ant Group

Китайский миллиардер Джек Ма за день потерял $2,6 млрд после того, как было отложено IPO компании Ant Group. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, сообщает investing.com.

По данным на сегодняшнее утро капитал основателя Alibaba оценивался в $63,4 млрд – при этом показатель все равно является самым большим в Китае и 16-м в мире.

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Состояние Ма резко сократилось из-за обрушения акций Alibaba, которая владеет третью Ant Group. В среду они потеряли на гонконгской бирже сразу 6,8%.

Ant Group (ранее Ant Financial и Alipay) на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем технологического гиганта - Джеком Ма. Главное направление деятельности компании - развитие платежных систем. По официальным данным, капитализация финтех-компании находится на уровне $150 млрд - именно в такую сумму ее оценили инвесторы во время последнего раунда.

3 ноября регуляторы Китая неожиданно приостановили IPO Ant Group в Шанхае. Оно могло стать крупнейшим в мире по количеству привлеченного капитала – $34,4 млрд.

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Юрий Тарасовский

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