UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции, изоляция и протесты опустили валюту Ирана до рекордного минимума

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:34
Санкции, изоляция и протесты опустили валюту Ирана до рекордного минимума - Фото
Протесты в Иране (фото - bloody__bella, Twitter)

Валюта Ирана – риал – упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, сообщает Reuters. На неофициальном рынке 21 января доллар США продавался за 447 000 риалов, тогда как накануне он стоил 430 500 риалов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Одной из причин стремительного подорожания американской валюты явился резкий рост спроса на нее среди иранцев, которые, столкнувшись с инфляцией около 50%, пытаются защитить свои сбережения, покупая доллары, другую твердую валюту или золото.

В общем риал потерял 29% своей стоимости с начала общенациональных протестов в Иране, вызванных смертью от рук полиции 22-летней курдской женщины Махсы Амини 16 сентября.

Падение стоимости риала также вызвано усилением политического давления на Тегеран со стороны западных государств и наложением ограничений на связанные с Ираном корабли и нефтяные танкеры, что привело к значительным потерям в ключевой отрасли иранской экономики.

18 января Европейский парламент призвал ЕС включить Революционную гвардию Ирана в список террористических организаций и ввести против нее санкции, а панамский реестр судов, крупнейший в мире, за последние четыре года снял свой флаг с 136 судов, связанных с государственной нефтяной компанией Ирана.

Власти Ирана традиционно обвиняют в падении риала "врагов Исламской Республики", пытающихся дестабилизировать страну.

  • 9 января 2023 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продажа Ираном дронов-камикадзе, которые Россия использует для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях.
Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Иран риал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 