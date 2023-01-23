Санкции, изоляция и протесты опустили валюту Ирана до рекордного минимума

Валюта Ирана – риал – упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, сообщает Reuters. На неофициальном рынке 21 января доллар США продавался за 447 000 риалов, тогда как накануне он стоил 430 500 риалов.

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Одной из причин стремительного подорожания американской валюты явился резкий рост спроса на нее среди иранцев, которые, столкнувшись с инфляцией около 50%, пытаются защитить свои сбережения, покупая доллары, другую твердую валюту или золото.

В общем риал потерял 29% своей стоимости с начала общенациональных протестов в Иране, вызванных смертью от рук полиции 22-летней курдской женщины Махсы Амини 16 сентября.

Падение стоимости риала также вызвано усилением политического давления на Тегеран со стороны западных государств и наложением ограничений на связанные с Ираном корабли и нефтяные танкеры, что привело к значительным потерям в ключевой отрасли иранской экономики.

18 января Европейский парламент призвал ЕС включить Революционную гвардию Ирана в список террористических организаций и ввести против нее санкции, а панамский реестр судов, крупнейший в мире, за последние четыре года снял свой флаг с 136 судов, связанных с государственной нефтяной компанией Ирана.

Власти Ирана традиционно обвиняют в падении риала "врагов Исламской Республики", пытающихся дестабилизировать страну.

9 января 2023 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продажа Ираном дронов-камикадзе, которые Россия использует для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях.

Наталія Софієнко

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