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Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни – Марченко

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 09:48
Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни – Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua.

Он отметил, что в любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями.

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"Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.

Министр констатировал, что таможенная служба в этом плане "недорабатывает".

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 — 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года – 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален",- отметил он.

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Наталия Софиенко
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санкции контрабанда снбо
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