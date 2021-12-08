Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни – Марченко
Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua.
Он отметил, что в любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями.
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"Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.
Министр констатировал, что таможенная служба в этом плане "недорабатывает".
"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 — 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года – 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален",- отметил он.
2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По его словам, убытки от контрабанды достигают 300 млрд грн. Тогда на три года под санкции попали 79 компаний. В список также попало Россотрудничество. 15 апреля СНБО ввел санкции против еще 12 физлиц и компаний по подозрению в контрабанде. 22 апреля президент подписал указ о введении санкций против еще 95 компаний и 13 физлиц.
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