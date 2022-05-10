Санкции в действии. Экономика РФ испытывает худший спад за последние 28 лет – Bloomberg

Санкции, которые ввели против России из-за начавшейся войны в Украине, повлияли на падение экономики страны-агрессора. Российская экономика испытывает худший спад с 1994 года, а снижение ВВП в 2022 году составит 12%, сообщает Bloomberg.

Согласно внутреннему прогнозу Минфина РФ, Россия сталкивается с глубочайшим экономическим спадом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками, пишет агентство.

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По данным российского Минфина, ожидается, что валовой внутренний продукт в 2022 году сократится на 12%, что больше ожидаемого министерством экономики падения на 8%.

"Основные минусы – это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также большее количество иностранных компаний, покидающих страну… Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, и много негатива перенесется на 2023 год", – заявила главный экономист финансовой группы BCS в Москве Наталья Лаврова.

Только на основе текущих санкций она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и примерно на 5% в 2023 году.

Агентство отмечает, что сокращение на 12% поставило бы экономические проблемы на один уровень с потрясениями, наблюдавшимися в начале 1990-х годов, когда российская экономика советских времен упала до невиданного со времен войны уровня.

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Из-за западных санкций стране-оккупанту России становится сложнее восстанавливать запасы высокоточных управляемых боеприпасов, в основном из-за дефицита импортных электронных деталей.

Наталия Софиенко

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