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28.05.2019, 10:48

Министру Омеляну в суде зачитали обвинительный акт

Министру Омеляну в суде зачитали обвинительный акт

Владимиру Омеляну огласили обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на судебном заседании в Соломенском райсуде Киева зачитал обвинительный акт по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна о недостоверном декларировании.

Как сообщает пресс-служба САП, судебное заседание состоялось 27 мая 2019 года.

"В Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины "декларирование недостоверной информации", – говорится в сообщении.

Суд определил порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Напомним, Омеляна подозревают в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

В сентябре 2018-го детективы НАБУ сообщили министру о подозрении в незаконном обогащении. В ноябре бюро завершило расследование по делу, и предоставило для ознакомления доступ к материалам уголовного производства адвокатам Омеляна. Однако в конце февраля 2019 года Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении и соответствующее дело закрыли.

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Теги: дело омеляна, недостоверное декларирование
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