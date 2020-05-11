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Саудовская Аравия приостановит выплату пособий и повысит НДС в три раза

Саудовская Аравия приостановит выплату пособий и повысит НДС в три раза
11.05.2020, 12:12

Саудовская Аравия пытается поддержать финансовую и экономическую стабильность

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля резко повысит налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение государственного информационного агентства Саудовской Аравии.

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"Выплата пособия прожиточного минимума будет приостановлена с 1 июня, а налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5% до 15% с 1 июля", - говорится в сообщении.

В Минфине страны заявили, что такие меры болезненны, но необходимы для поддержания финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе... и преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса с наименьшим возможным ущербом.

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  • Меры жесткой экономии были приняты после того, как в первом квартале королевство объявило о дефиците бюджета в $9 млрд. Экономика крупнейшего в мире экспортера нефти пострадала из-за падения спроса на энергоносители и мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса. Поступления от экспорта нефти сократились на 25% по сравнению с первым кварталом 2019 года - до $34 млрд. Резервы в иностранной валюте достигли минимума с 2011 года.
Юрий Тарасовский
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НДС саудовская аравия
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