Саудовская Аравия вольет в развитие промышленности $27 млрд

Правительство Саудовской Аравии выделит 100 млрд риалов ($27 млрд) в 2019-2020 годах в рамках своей программы промышленного развития. Об этом заявил заместитель министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Аабед Абдулла аль-Саадун, сообщает Reuters.

Программа предлагает инвестиционные проекты в горнодобывающую отрасль королевства, промышленность, логистику и энергетику.

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Напомним, ранее в Минэнерго Саудовской Аравии заявляли, что в бюджете на 2019 год предусмотрены 33 млрд риалов (или $8,8 млрд) на секторы энергетики, промышленности, горнодобывающей отрасли и логистики. Это более чем в три раза превышает сумму, выделенную в бюджете на 2018 год.

Такие инвстиции свидельствуют о том, что королевство продолжает наращивать диверсификацию в этих ключевых секторах, чтобы создавать рабочие места для саудовцев и позволить экономике государства меньше зависеть от нефти.

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Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии разработают "микроволновое оружие" по украинским технологиям.