СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили схему махинаций с кассовыми аппаратами, которая за полтора года существования привела к убыткам в 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить СБУ, ІТ-специалисты одной из фирм настраивали кассовые аппараты таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в государственную налоговую службу.

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"Модифицированные" кассовые аппараты были установлены в торговых центрах, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности, алкоголя.

В ходе следствия были задокументированы факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых налоговая служба не получала. Следовательно, на эти операции не начислялся акцизный налог.

При этом данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные фигурантам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей было обнаружены и изъяты "модифицированные" кассовые аппараты и сфальсифицированные фискальные документы, компьютеры и другие материалы.

Разоблачение и документирование правонарушения осуществляли киберспециалисты и следователи СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры при содействии Государственной налоговой службы.

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Роман Брыль

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