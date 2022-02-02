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СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 16:52
СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили схему   махинаций с кассовыми аппаратами, которая за полтора года существования привела к убыткам в 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.   

Как удалось установить СБУ, ІТ-специалисты одной из фирм настраивали кассовые аппараты таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в государственную налоговую службу. 

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"Модифицированные" кассовые аппараты были установлены в торговых центрах, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности, алкоголя. 

В ходе следствия были задокументированы факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых налоговая служба не получала. Следовательно, на эти операции не начислялся акцизный налог. 

СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото

При этом данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные фигурантам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом. 

В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей было обнаружены и изъяты "модифицированные" кассовые аппараты и сфальсифицированные фискальные документы, компьютеры и другие материалы. 

СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото

Разоблачение и документирование правонарушения осуществляли киберспециалисты и следователи СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры при содействии Государственной налоговой службы. 

СБУ раскрыла схему махинаций с кассовыми аппаратами на 200 млн грн – фото

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Роман Брыль
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сбу кассовые аппараты финансовые махинации схемы уклонения от налогообложения
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