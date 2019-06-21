СБУ раскрыла схему поставок наличных боевикам: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования террористической организации ДНР, сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, в 2016 году организовали перевод денег для финансового обеспечения боевиков.
Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников "республики".
Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.
"С 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн", - отметили в СБУ.
В ходе обысков по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.
В рамках открытого уголовного производства (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения.
Продолжается досудебное следствие.