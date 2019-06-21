СБУ раскрыла схему поставок наличных боевикам: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования террористической организации ДНР, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, в 2016 году организовали перевод денег для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников "республики".

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.

"С 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн", - отметили в СБУ.

В ходе обысков по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.

В рамках открытого уголовного производства (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения.

Продолжается досудебное следствие.

Фото - пресс-служба СБУ

Фото - пресс-служба СБУ

Фото - пресс-служба СБУ