СБУ разоблачила вероятных взяточников на Черновицкой и Одесской таможнях — видео

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидировала преступные схемы получения денег от бизнесменов и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов.

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К противоправной деятельности привлек двух знакомых в качестве посредников. Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере $3000 за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций. Правоохранители задержали посредника в Киеве на получении $12 000 – второй части неправомерной выгоды.

В Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.

За взятки чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма неправомерной выгоды составляла $500 с одного транспортного средства.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денег.

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Пока ему сообщено о подозрении. Также решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

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