Счетная палата выявила недостатки в управлении арестованными активами АРМА

Фото: Счетная палата

Счетная палата завершила аудит работы АРМА, занимающегося управлением активами, изъятыми по делам о коррупции и других преступлениях. Проверка охватила 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года и выявила ряд проблем, в частности недостаточное правовое регулирование, отсутствие четкой системы управления арестованными активами и несогласованность действий между агентством, прокуратурой и следственными органами.

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Согласно данным, в 2022-2024 годах АРМА обеспечило поступление в бюджет от управления активами на сумму 0,4 млрд грн, от управления денежными средствами – 0,6 млрд грн, а также от реализации активов – 1,6 млрд грн.

Вместе с тем аудит показал несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков активов, проблемы во внутренних регламентных нормах, влияющих на мониторинг и контроль эффективности управления.

Особой проблемой остается неурегулированность процедур передачи активов между АРМА, органами прокуратуры и досудебного расследования. Только 1% из более чем 100 000 судебных постановлений об аресте имущества предусматривал передачу в управление АРМА. Из-за этого активы более чем на 39,4 млрд грн остаются непринятыми в управление, что создает значительные потери для государства.

Аудит также показал, что в Едином государственном реестре активов отсутствует полная информация об объектах, что приводит к искажению данных об их стоимости. Недостатки в учете и управлении активами повлекли за собой недополучение ожидаемых доходов на сумму 81,3 млн грн.

Кроме того, реализация активов по четырем определениям была ниже рыночной стоимости на 769,3 млн грн.

Одной из причин недостаточной эффективности, по мнению аудиторов, является недостаток финансирования. В 2022-2024 годах АРМА получило 610,8 млн грн, что составляет всего 56% от необходимого объема. Это привело к высокой текучести кадров и негативно повлияло на институционную способность агентства, добавили в Счетной палате.

Среди положительных изменений аудита отмечено обновление учетной политики АРМА, что позволяет отразить активы на сумму 51,5 млрд грн в бухгалтерском учете, а также усовершенствование системы менеджмента активов.

По результатам аудита Счетная палата предоставила Кабинету министров и Верховной Раде ряд рекомендаций о повышении эффективности управления арестованными активами.