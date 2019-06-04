Семь ключевых целей. НБУ отчитался за 2018 год

Национальный банк Украины обнародовал годовой отчет за 2018 год. Как подчеркивают в НБУ, он впервые истории украинского центробанка посвящен результатам реализации среднесрочной стратегии Нацбанка.

Как отмечают в НБУ, стратегия принята весной 2018 года и определяет семь ключевых целей деятельности регулятора на ближайшие годы. Стратегия не является декларативным документом - каждым разделом Годового отчета Нацбанк отчитывается перед обществом о сделанном для реализации мандата и стратегических целей в течение 2018 года.

Цель №1. Низкая и стабильная инфляция

По итогам 2018 года инфляция снизилась до 9,8% г/г. Это самый низкий за последние пять лет показатель. Достичь этого уровня удалось прежде всего благодаря жесткой монетарной политике, которой придерживался Национальный банк. В течение прошлого года регулятор, реагируя на проинфляционные факторы, повышал учетную ставку четыре раза - в среднем на 3,5 п. п. до 18,0% годовых.

В НБУ прогнозируют постепенное замедление инфляция и дальше. Регулятор ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года, войдет в пределы целевого диапазона (5% ± 1 п. П.) В начале 2020 года и достигнет 5% уже под его конец.

Международные резервы в 2018 году достигли пятилетнего максимума, их объем по состоянию на начало года составлял $20,8 млрд. Нацбанк наращивал резервы благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Цель №2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система

Банковский сектор по результатам 2018 года получил рекордную за более чем десятилетие чистую прибыль – 21,7 млрд грн. Для сравнения: в 2017 убыток составил 20 млрд грн. В то же время в прошлом году сократилось количество убыточных финучреждений - с 18 до 13 банков.

Гривневые депозиты населения за год выросли на 14,8%. Приток средств был крупнейшим в первом полугодии, однако уже во втором начались колебания, связанные с изменениями валютного курса и рыночных ставок. Гривневые депозиты бизнеса выросли на 6,8% г/г.

Цель №3. Возобновление кредитования

Гривневые кредиты бизнеса, который не имел дефолтов в 2014-2018 годах, выросли на 25,8% г/г. В целом чистые гривневые кредиты корпорациям за прошлый год выросли на 8,1%, более заметны в частных и иностранных банках: 17,6% и 7,6% соответственно.

Кредитование населения показало прирост - 34,1% за год в гривне за вычетом резервов. Самые высокие темпы роста были зафиксированы в частных и госбанках - 54,2 и 49% г/г соответственно.

Цель №4. Эффективное регулирование финансового сектора

Как потенциальный регулятор большей части небанковского финансового рынка после раздела функций Нацкомфинуслуг 2018 году НБУ подготовил и начал публичное обсуждение с участниками рынка проекта будущего регулирования. В частности, НБУ предложил три четких требования к участникам небанковского финрынка: прозрачность структуры собственности, соблюдение законодательства о финмониторинге и норму достаточности капитала.

Цель №5. Свободное движение капитала

Ключевым событием 2018 года стало принятие Верховной Радой в июне законопроекта "О валюте и валютных операциях". Его подготовил НБУ с экспертами проекта технической помощи Европейского Союза. Для исполнения закона была разработана новая либеральная и прозрачная система валютного регулирования, состоящая из восьми основных постановлений Нацбанка. Около 30 валютных ограничений, которые годами сдерживали развитие бизнеса и приток инвестиций, были отменены вместе с введением Закона в действие 7 февраля 2019 года.

Цель №6. финансовая инклюзия

Доля безналичных операций всех операций с использованием платежных карт выросла до 45,1% в 2018 году. Всего с помощью платежных карт украинских банков в прошлом году осуществлено 3,9 млрд операций, а их объем увеличился на треть и составил 2 876,5 млрд грн.

Цель №7. Современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк

Нацбанк в конце 2018 утвердил новую Стратегию коммуникаций. У нее три главные цели: укрепить доверие к НБУ, максимизировать влияние на поведение экономических агентов, а также снизить информационную асимметрию и уровень неопределенности в экономике путем обеспечения доступа к информации, необходимой для принятия информированных решений.

Также в прошлом году Нацбанк усовершенствовал коммуникацию с Верховной Радой Украины, Кабмином и профильными министерствами.