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04.06.2019, 13:05

Семь ключевых целей. НБУ отчитался за 2018 год

Семь ключевых целей. НБУ отчитался за 2018 год

Нацбанк опубликовал отчет за 2018 год, основанный реализации среднесрочной стратегии

Национальный банк Украины обнародовал годовой отчет за 2018 год. Как подчеркивают в НБУ, он впервые истории украинского центробанка посвящен результатам реализации среднесрочной стратегии Нацбанка.

Как отмечают в НБУ, стратегия принята весной 2018 года и определяет семь ключевых целей деятельности регулятора на ближайшие годы. Стратегия не является декларативным документом - каждым разделом Годового отчета Нацбанк отчитывается перед обществом о сделанном для реализации мандата и стратегических целей в течение 2018 года.

Цель №1. Низкая и стабильная инфляция

По итогам 2018 года инфляция снизилась до 9,8% г/г. Это самый низкий за последние пять лет показатель. Достичь этого уровня удалось прежде всего благодаря жесткой монетарной политике, которой придерживался Национальный банк. В течение прошлого года регулятор, реагируя на проинфляционные факторы, повышал учетную ставку четыре раза - в среднем на 3,5 п. п. до 18,0% годовых.

В НБУ прогнозируют постепенное замедление инфляция и дальше. Регулятор ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года, войдет в пределы целевого диапазона (5% ± 1 п. П.) В начале 2020 года и достигнет 5% уже под его конец.

Международные резервы в 2018 году достигли пятилетнего максимума, их объем по состоянию на начало года составлял $20,8 млрд. Нацбанк наращивал резервы благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Цель №2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система

Банковский сектор по результатам 2018 года получил рекордную за более чем десятилетие чистую прибыль – 21,7 млрд грн. Для сравнения: в 2017 убыток составил 20 млрд грн. В то же время в прошлом году сократилось количество убыточных финучреждений - с 18 до 13 банков.

Гривневые депозиты населения за год выросли на 14,8%. Приток средств был крупнейшим в первом полугодии, однако уже во втором начались колебания, связанные с изменениями валютного курса и рыночных ставок. Гривневые депозиты бизнеса выросли на 6,8% г/г.

Цель №3. Возобновление кредитования

Гривневые кредиты бизнеса, который не имел дефолтов в 2014-2018 годах, выросли на 25,8% г/г. В целом чистые гривневые кредиты корпорациям за прошлый год выросли на 8,1%, более заметны в частных и иностранных банках: 17,6% и 7,6% соответственно.

Кредитование населения показало прирост - 34,1% за год в гривне за вычетом резервов. Самые высокие темпы роста были зафиксированы в частных и госбанках - 54,2 и 49% г/г соответственно.

Цель №4. Эффективное регулирование финансового сектора

Как потенциальный регулятор большей части небанковского финансового рынка после раздела функций Нацкомфинуслуг 2018 году НБУ подготовил и начал публичное обсуждение с участниками рынка проекта будущего регулирования. В частности, НБУ предложил три четких требования к участникам небанковского финрынка: прозрачность структуры собственности, соблюдение законодательства о финмониторинге и норму достаточности капитала.

Цель №5. Свободное движение капитала

Ключевым событием 2018 года стало принятие Верховной Радой в июне законопроекта "О валюте  и валютных операциях". Его подготовил НБУ с экспертами проекта технической помощи Европейского Союза. Для исполнения закона была разработана новая либеральная и прозрачная система валютного регулирования, состоящая из восьми основных постановлений Нацбанка. Около 30 валютных ограничений, которые годами сдерживали развитие бизнеса и приток инвестиций, были отменены вместе с введением Закона в действие 7 февраля 2019 года.

Цель №6. финансовая инклюзия

Доля безналичных операций всех операций с использованием платежных карт выросла до 45,1% в 2018 году. Всего с помощью платежных карт украинских банков в прошлом году осуществлено 3,9 млрд операций, а их объем увеличился на треть и составил 2 876,5 млрд грн.

Цель №7. Современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк

Нацбанк в конце 2018 утвердил новую Стратегию коммуникаций. У нее три главные цели: укрепить доверие к НБУ, максимизировать влияние на поведение экономических агентов, а также снизить информационную асимметрию и уровень неопределенности в экономике путем обеспечения доступа к информации, необходимой для принятия информированных решений.

Также в прошлом году Нацбанк усовершенствовал коммуникацию с Верховной Радой Украины, Кабмином и профильными министерствами.

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Теги: НБУ, годовой отчет
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