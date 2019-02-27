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Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 09:35

Сенаторы США предлагают ввести санкции против госдолга России

Сенаторы США предлагают ввести санкции против госдолга России

На сайте Конгресса США опубликован законопроект о новых санкциях против России

В Конгрессе США опубликовали новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Указано, что законопроект зарегистрировал сенатор Линдси Грэм 13 февраля этого года.

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Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Министерством финансов, центробанком, Фондом национального благосостояния или любым другим финансовым институтом от лица РФ) сроком более 14 дней.

Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции попадут российские финансовые институты, которые тем или иным способом помогали Кремлю вмешиваться в выборы в других странах. В ответ на агрессию РФ в Украине предлагается, среди прочего, ввести санкции против кораблестроительного сектора РФ.

Также законопроект предлагает санкции против российских СПГ-проектов за рубежом стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев).

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции против окружения президента Владимира Путина

Вчера спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отметил, что нужны дальнейшие санкции против РФ. "Оккупация длится уже пятый год и мы с партнерами в ЕС признаем необходимость дальнейших санкций", - сказал он.

В день, когда Грэм зарегистрировал свой проект, сообщалось, что США предупредили Россию о новых санкциях, связанных с отравлением Скрипалей.

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Теги: санкции, госдолг, линдси грэм
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