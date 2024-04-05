Сербия предоставила финансовую помощь Украине: размер гранта – более миллиарда гривен
Правительство Сербии в марте 2024 года предоставило Украине грант в размере $32,4 млн, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка.
"В марте 2024 года 32,4 млн долларов США поступили на счет Министерства финансов от правительства Сербии", — говорится в ответе НБУ на запрос LIGA.net.
За более подробной информацией НБУ посоветовал обратиться непосредственно к получателю средств – Министерству финансов.
Министерство финансов на момент публикации не ответило на запрос LIGA.net.
На сайте Минфина регулярно публикуется информация о полученном финансировании от международных партнеров Украины, но о гранте от Сербии оно не сообщало.
Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время Сербия предоставляла гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украины.
- В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Вучичем, президентом Сербии, в кулуарах саммита Украина – Балканы в Афинах.