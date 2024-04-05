Сербия предоставила финансовую помощь Украине: размер гранта – более миллиарда гривен

Министерство финансов Украины получило грант от Сербии, исторически лояльной к России

Фото: George M. Groutas, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Правительство Сербии в марте 2024 года предоставило Украине грант в размере $32,4 млн, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В марте 2024 года 32,4 млн долларов США поступили на счет Министерства финансов от правительства Сербии", — говорится в ответе НБУ на запрос LIGA.net.

За более подробной информацией НБУ посоветовал обратиться непосредственно к получателю средств – Министерству финансов.

Министерство финансов на момент публикации не ответило на запрос LIGA.net.

На сайте Минфина регулярно публикуется информация о полученном финансировании от международных партнеров Украины, но о гранте от Сербии оно не сообщало.

Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время Сербия предоставляла гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украины.