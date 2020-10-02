Сеть АЗС выплатила более 9 млн грн за уклонение от уплаты налогов

В Киевской области сетью АЗС возмещено 9,6 млн гривень нанесенных государству убытков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы налоговиков.

"Налоговой милицией ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направлено в суд уголовное производство по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов сети автозаправочных станций", – сообщили в ГФС, не уточняя о какой именно АЗС идет речь.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным налоговиков, должностное лицо предприятия в течение 2020 года, не отразив в бухгалтерском и налоговом учете часть операций по продаже топлива, умышленно уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах

"Учитывая, что благодаря принятым в ходе расследования мерам нанесенные государству убытки в сумме 9,6 млн грн были возмещены в полном объеме, решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Читайте также: Возвращение "нелегалов" и "серые" схемы. Как работает в Украине теневой рынок АЗС

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.