UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Шахтер" Ахметова обвинил ФИФА в убытках на 40 млн евро. Подал жалобу в Еврокомиссию

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 15:00
Фото: FC Shakhtar/Facebook

Футбольный клуб Рината Ахметова "Шахтер" подал в Европейскую комиссию жалобу на Международную федерацию футбола (ФИФА), решения которой, по мнению клуба, привели к убыткам в 40 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера". 

Клуб выступает против решения ФИФА от 20 июня 2022 года об автоматической приостановке договоров с легионерами и иностранными тренерами "Шахтера" из-за военной агрессии России. После чего многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Решение ФИФА действует до лета 2023 года и может быть продлено до июня 2024 года, заявляют в клубе. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро", – говорится в заявлении клуба. 

В "Шахтере" считают, что решение ФИФА имеет очевидное влияние на рыночную деятельность клуба в Евросоюзе. Поэтому, "вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции", – уверены в клубе. 

В Еврокомиссии подтвердили агентству Интерфакс-Украина, что получили жалобу от "Шахтера" и "рассмотрят ее на основе стандартных процедур". 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил требование "Шахтера" отменить решение Бюро Совета ФИФА по автоматической приостановке международных договоров. В клубе считают позицию CAS предвзятой. 

"Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности... ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда", — говорится в заявлении клуба. 

В "Шахтере" ожидают, что Европейская комиссия "поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает клуб из-за действий ФИФА". 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
еврокомиссия ФИФА убытки жалоба фк шахтер футболисты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 