"Шахтер" Ахметова обвинил ФИФА в убытках на 40 млн евро. Подал жалобу в Еврокомиссию

Футбольный клуб Рината Ахметова "Шахтер" подал в Европейскую комиссию жалобу на Международную федерацию футбола (ФИФА), решения которой, по мнению клуба, привели к убыткам в 40 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Клуб выступает против решения ФИФА от 20 июня 2022 года об автоматической приостановке договоров с легионерами и иностранными тренерами "Шахтера" из-за военной агрессии России. После чего многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Решение ФИФА действует до лета 2023 года и может быть продлено до июня 2024 года, заявляют в клубе.

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"Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро", – говорится в заявлении клуба.

В "Шахтере" считают, что решение ФИФА имеет очевидное влияние на рыночную деятельность клуба в Евросоюзе. Поэтому, "вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции", – уверены в клубе.

В Еврокомиссии подтвердили агентству Интерфакс-Украина, что получили жалобу от "Шахтера" и "рассмотрят ее на основе стандартных процедур".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил требование "Шахтера" отменить решение Бюро Совета ФИФА по автоматической приостановке международных договоров. В клубе считают позицию CAS предвзятой.

"Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности... ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда", — говорится в заявлении клуба.

В "Шахтере" ожидают, что Европейская комиссия "поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает клуб из-за действий ФИФА".

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Роман Бриль

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