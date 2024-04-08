Шанс 1 к 292 миллиона. В США сорвали джекпот лотереи в $1,3 млрд

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Игрок из штата Орегон выиграл джекпот национальной лотереи Powerball в $1,32 млрд. Об этом пишет CNBS.

Это восьмой крупнейший выигрыш в истории розыгрышей лотерей в Соединенных Штатах. Самый крупный джекпот Powerball в $2,04 млрд сорвали в Калифорнии в ноябре 2022 года.

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Обладатель выигрышного билета по желанию может получить наличными $621 млн или всю сумму выигрыша с учетом вычета федерального и местных налогов, которую ему будут выплачивать ежегодно на протяжении 30 лет.

В последний раз джекпот Powerball срывали 1 января 2024 года и после этого победителя не было 41 неделю подряд.

Шанс на выигрыш основного приза Powerball составляет 1 к 292,2 миллиона.

В Powerball играют в 45 штатах, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Помимо Powerball, в США разыгрывается еще одна крупная национальная лотерея – Mega Millions. Ее джекпот сегодня составляет $735 млн.

29 ноября 2023 года победитель лотереи в $1,35 млрд подал в суд за то, что о джекпоте узнали его родственники.

29 февраля 2024 года пара британцев выиграла джекпот в лотерее. Девушка сбежала от бойфренда вместе с выигрышем.

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