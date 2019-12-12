Схема с экспортом зерна. Сотни миллионов гривень шли мимо бюджета

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и приостановила крупную схему уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что коммерческая структура, занимающаяся экспортом сельхозпродукции, организовала схему минимизации налоговых платежей.

Сделки проводились в два этапа. Сначала предприниматели из Херсона закупали оптовые партии сельхозпродукции за наличные у местных производителей. А после - экспортировали ее за рубеж по поддельным документам и заниженной стоимости. Вся прибыль от реализации продукции поступала на счета зарубежных компаний.



За 2019 год было проведено экспортных операций более чем на 1 млрд грн. Сумма ущерба нанесенная госбюджету еще устанавливается.



Сообщается, что при обысках по местам проживания фигурантов дела и на территории Херсонского морского торгового порта изъята черная бухгалтерия, документация и техника, подтверждающая незаконную деятельность.



Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины. Нарушителям грозит штраф от 15 000 до 25 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, конфискация имущества и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводятся следственные действия. СБУ устанавливает причастны ли к схеме должностные лица контролирующих органов.