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Схема с экспортом зерна. Сотни миллионов гривень шли мимо бюджета

Схема с экспортом зерна. Сотни миллионов гривень шли мимо бюджета
12.12.2019, 16:06

В Херсоне коммерческая структура зарабатывала на схемах при экспорте зерна. Убытки государства - сотни миллионов гривень

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и приостановила крупную схему уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне. 

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что коммерческая структура, занимающаяся экспортом сельхозпродукции, организовала схему минимизации налоговых платежей. 

Сделки проводились в два этапа. Сначала предприниматели из Херсона закупали оптовые партии сельхозпродукции за наличные у местных производителей. А после - экспортировали ее за рубеж по поддельным документам и заниженной стоимости. Вся прибыль от реализации продукции поступала на счета зарубежных компаний.

За 2019 год было проведено экспортных операций более чем на 1 млрд грн. Сумма ущерба нанесенная госбюджету еще устанавливается. 

Сообщается, что при обысках по местам проживания фигурантов дела и на территории Херсонского морского торгового порта изъята черная бухгалтерия, документация и техника, подтверждающая незаконную деятельность.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины. Нарушителям грозит штраф от 15 000 до 25 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, конфискация имущества и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводятся следственные действия. СБУ устанавливает причастны ли к схеме должностные лица контролирующих органов.

 

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аграрный экспорт сбу Херсон
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