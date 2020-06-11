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Шмыгаль анонсировал введение нулевого декларирования

Шмыгаль анонсировал введение нулевого декларирования
11.06.2020, 17:36

Глава правительства рассказал, когда в Украине введут единоразовое декларирование

В Украине уже в этом году могут ввести нулевое или однократное декларирования. Об этом сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил премьер.

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Нулевое декларирование раскрывает все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. В такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов. При этом необходимо отобразить: активы физлица в виде валютных ценностей; ценных бумаг; движимое и недвижимое имущество; объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц; другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.

Декларант должен на указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%.

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Юрий Тарасовский
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нулевое декларирование Денис Шмыгаль
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