Шмыгаль обещает многомиллиардные инвестиции в развитие авиастроения

Общий объем инвестиций в развитие собственного авиастроения в Украине составит более 34 млрд грн к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Большое строительство: авиация и туризм".

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"Программа развития авиационной промышленности до 2030 года предусматривает общий объем инвестиций свыше 34 млрд грн на развитие авиастроительства", – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что 45 высокотехнологичных предприятий по авиастроению до 1 января 2025 года получат ряд налоговых льгот.

Комплекс этих факторов должен обеспечить толчок к развитию авиаотрасли, внутренних авиаперевозок и туристической отрасли, отметил премьер-министр.

В этом году ГП "Антонов" начало производство трех военнотранспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что Харьковский авиазавод может возобновить производство самолетов Ан-74 для армии (фото).

В начале июня СНБО принял решение о развитии авиастроительной отрасли на ближайшие годы.

25 ноября Владимир Зеленский анонсировал создание государственного авиаперевозчика – Ukrainian national airlines (UNA).

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Анна Лыса-Кузмич

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