Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн грн доходов. Об этом свидетельствуют данные декларации за 2019 год.
В частности, Шмыгаль указал зарплату: 2,23 млн грн - в ОП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК Западэнерго", 925 464 грн - по совместительству в ООО "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 грн - на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Премьер также задекларировал $155 000 наличными; 86 000 грн на счетах в банках; земельный участок площадью 2200 кв. м во Львовской области и гараж во Львове.
При этом жена Екатерина владеет домом во Львове на 216 кв. м, двумя земельными участками, нежилым зданием в 417 кв. м во Львовской области и автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.
Читайте также: "Любимчик Зеленского". Новым премьером стал Денис Шмыгаль. Что о нем известно?
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать