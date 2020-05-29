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Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов

Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов
29.05.2020, 20:15

Согласно декларации премьер-министра за прошлый год, ему принадлежит гараж и земельный участок на 2200 кв. м

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн грн доходов. Об этом свидетельствуют данные декларации за 2019 год.

В частности, Шмыгаль указал зарплату: 2,23 млн грн - в ОП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК Западэнерго", 925 464 грн - по совместительству в ООО "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 грн - на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Премьер также задекларировал $155 000 наличными; 86 000  грн на счетах в банках; земельный участок площадью 2200 кв. м во Львовской области и гараж во Львове.

При этом жена Екатерина владеет домом во Львове на 216 кв. м, двумя земельными участками, нежилым зданием в 417 кв. м во Львовской области и автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.

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Анна Андреева
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