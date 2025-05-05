Швейцария оказалась на грани дефляции: остановился рост потребительских цен

Годовой уровень инфляции в Швейцарии снизился в апреле 2025 года до 0,0%

Фото: EPA

Потребительские цены в Швейцарии в апреле не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция упала до 0,0%, сообщило Федеральное статистическое управление страны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ожидания аналитиков, данные о которых приводит Trading Economics, предполагали рост потребительских цен на 0,2% как в годовом, так и в месячном выражении.

Для сравнения, в марте годовая инфляция в Швейцарии составила 0,3%.

Апрельский показатель – самый низкий с момента дефляции, зафиксированной в марте 2021 года.

С сентября 2024 года показатель инфляции в стране стабильно держится на уровне ниже 1%, а в последний раз он превышал 2% весной 2023 года.

Экономисты объясняют нынешнюю динамику сочетанием снижения цен на нефть и укрепления швейцарского франка. Оба фактора прежде всего сдерживают рост цен.

"Инфляционное давление в Швейцарии остается низким", – отметил главный экономист исследовательского центра BAK Economics Клод Маурер.

Многие аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы инфляция может временно уйти даже в отрицательную зону.

Согласно прогнозам экономистов уже в июне Швейцарский национальный банк может снизить базовую ставку до 0,0%. Сам Центробанк, вероятно, выступит с заявлением о том, что он готов в случае необходимости снова ввести отрицательные процентные ставки по депозитам – инструмент, который использовался им в предыдущие годы для борьбы с дефляцией.

Некоторые эксперты считают текущий уровень инфляции нежелательным, но не критическим.

"Он напрямую связан с внешними факторами", – отметил Карстен Юниус из банка Safra Sarasin в комментариях для прессы.