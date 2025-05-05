Швейцарія опинилася на межі дефляції: зупинилося зростання споживчих цін

Річний рівень інфляції у Швейцарії знизився у квітні 2025 року до 0,0%

Фото: EPA

Споживчі ціни у Швейцарії у квітні не змінилися порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція впала до 0,0%, повідомило Федеральне статистичне управління країни.

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Очікування аналітиків, дані щодо яких наводить Trading Economics, передбачали зростання споживчих цін на 0,2% як у річному, так і у місячному вираженні.

Для порівняння, у березні річна інфляція у Швейцарії становила 0,3%.

Квітневий показник – найнижчий з моменту дефляції, зафіксованої у березні 2021 року.

З вересня 2024 року показник інфляції в країні стабільно тримається на рівні нижче 1%, а востаннє він перевищував 2% навесні 2023 року.

Економісти пояснюють нинішню динаміку поєднанням зниження цін на нафту та зміцнення швейцарського франка. Обидва фактори насамперед стримують зростання цін.

"Інфляційний тиск у Швейцарії залишається низьким", – зазначив головний економіст дослідницького центру BAK Economics Клод Маурер.

Багато аналітиків припускають, що найближчими місяцями інфляція може тимчасово піти навіть у негативну зону.

За прогнозами економістів, вже у червні Швейцарський національний банк може знизити базову ставку до 0,0%. Сам Центробанк, імовірно, виступить із заявою про те, що він готовий у разі потреби знову запровадити негативні відсоткові ставки за депозитами – інструмент, який використовувався ним у попередні роки для боротьби з дефляцією.

Деякі експерти вважають поточний рівень інфляції небажаним, але не критичним.

"Він безпосередньо пов'язаний із зовнішніми факторами", – зазначив Карстен Юніус із банку Safra Sarasin у коментарях для преси.