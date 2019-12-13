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Швейцария еще на год заморозила деньги "семьи" Януковича

Швейцария еще на год заморозила деньги "семьи" Януковича
13.12.2019, 15:14

В Швейцарии заморожено около 70 млн швейцарских франков, принадлежащих беглому президенту

13 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов (около 70 млн швейцарских франков), касающихся Украины. Об этом в Facebook сообщает посольство Швейцарии в Украине.

"Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - уточняют в сообщении.

В решении Федерального совета указано, что санкции продлены до февраля 2020 года и касаются активов "свергнутого президента Януковича и его окружения (примерно 70 миллионов швейцарских франков)".

"В настоящее время ведется несколько уголовных разбирательств в отношении основных заинтересованных лиц и различные процедуры взаимной правовой помощи между Швейцарией и соответствующей страной. Что касается возможной реституции, постановления Суда о незаконном происхождении активов в соответствующей стране еще не вынесены. Поэтому было решено продлить профилактическое замораживание активов на один год", - говорится в решении.

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