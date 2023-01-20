Швейцария готова отдать замороженные активы РФ Украине, но банки против. Нужен референдум

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис дал понять, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины. Однако против передачи активов выступают швейцарские банки, пишет агентство Bloomberg.

"Если мы серьезно настроены помочь восстановить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем это финансировать. Но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства закона", — сказал Кассис в интервью газете Tages-Anzeiger.

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По словам министра, Швейцария уже заморозила активов россиян под санкциями на 7,5 млрд франков ($8,2 млрд). Согласно действующему законодательству, эти активы не могут быть конфискованы. Чтобы изменить закон, скорее всего, потребуется провести референдум.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это правильным с моральной точки зрения", — сказал Кассис.

Швейцарские банки очень критически отнеслись к этому предложению. Подобное игнорирование прав собственности подорвало бы положение Швейцарии как финансового центра, сообщила газета NZZ со ссылкой на неназванного банкира. Другой банкир назвал это "смертной казнью" для швейцарских банков.

12 октября 2022 года Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России в ответ на "аннексию.

16 декабря Швейцария присоединилась к ограничению цен на российскую нефть.

11 января 2023 года в Минобороны Испании заявили, что Швейцария блокирует поставки некоторых видов оружия Украине.

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Роман Бриль

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