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Швейцария заморозила $8 млрд российских активов

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 17:47
Швейцария заморозила $8 млрд российских активов - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд) за пять недель после того, как страна впервые ввела санкции против лиц, приближенных к Путину. Об этом пишет агентство Bloomberg.   

С 24 марта сумма замороженных российских активов в Швейцарии выросла на 30%, уточняют в агентстве.  

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Швейцария отошла от политики нейтралитета, полностью поддержав санкции Европейского Союза против России.  

Тем не менее, политики и СМИ в Швейцарии критикуют правительство за недостаточные усилия по блокированию российских активов.    

Российские активы в Швейцарии оцениваются в $170-$220 млрд, согласно данным Швейцарской банковской ассоциации.  

Не все эти активы принадлежат подсанкционным гражданам РФ, утверждают в правительстве Швейцарии. 

Из 900 россиян, попавших в санкционные списки, только более 100 человек имеют средства в банках Швейцарии или владеют недвижимостью в стране. 

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Роман Брыль
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