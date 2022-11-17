Ситуация сложная, но контролируемая — Свириденко о состоянии украинской экономики

Экономика Украины показала неплохие адаптационные способности. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на заседании Комитета по экономическому развитию Верховной Рады.

"По итогам ІІІ квартала мы отмечали, что уже прошли пик падения и находились на плато. Основания для оптимизма были: падение ВВП в ІІІ квартале замедлилось, динамика внешней торговли улучшилась. Однако разрушения, которые в октябре испытала наша энергетическая инфраструктура, заставили нас ко второму чтению проекта Госбюджета на 2023 год уточнить прогнозы", – отметила Свириденко.

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При этом она подчеркнула, что с 19 сентября в рамках малой приватизации было проведено 58 результативных аукционов. Вследствие бюджет получил полтора миллиарда гривен, а кроме того, победители должны погасить задолженности приобретенных предприятий перед бюджетом и по заработной плате. До конца года планируется проведение более 120 аукционов.

Также она заявила о помощи бизнесу, по ее словам, чрезвычайным спросом пользуются грантовые программы.

"На сегодняшний день на получение грантов и микрогрантов подано более 15 300 заявок. Приняты положительные решения по 2396 заявкам на 1,8 млрд грн. Продолжается программа доступных кредитов "5-7-9%" – с начала ее реализации выдано 50 тысяч кредитов на 153,5 млрд грн", – подчеркнула министр.

В то же время правительство активно работает над вопросами привлечения инвестиций в Украину, в частности, через платформу Advantage Ukraine и обеспечением страхования военных рисков для инвесторов, добавила Свириденко.

В Министерстве экономики считают, что для "украинского экономического чуда" стране нужно будет привлекать $70-80 млрд частных инвестиций в год.

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