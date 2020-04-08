Сколько будет стоить земля после открытия рынка. Прогноз Минэкономики

Мировой кризис особо не повлияет на стоимость земли. Средняя цена за гектар составит 40 000-60 000 грн, сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью “Главкому”.
Гектар земли согласно принятому парламентом закону будет стоить не меньше 28 000 грн.
По словам Высоцкого, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка и зависит от его условий. В Украине сразу после запуска рынка в июле 2021 года землю смогут купить только граждане страны, украинские юрлица, территориальные общины, государство и компании, которые обрабатывают арендованную землю как минимум десять лет. Вначале можно на одного человека или организацию можно будет оформить только один участок площадью до 100 га.
Высоцкий называет такой старт консервативным и прогнозирует, что в первые 2,5 года после открытия рынка земли цена за гектар не будет сильно расти.
“После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года в следующие пять лет (2024-2029 года, - ред.) земля будет дорожать примерно на 10-15% в год”, - отметил замминистра.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".