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Сколько будет стоить земля после открытия рынка. Прогноз Минэкономики

Сколько будет стоить земля после открытия рынка. Прогноз Минэкономики
08.04.2020, 13:23

Земля будет дорожать ежегодно на 10-15% после допуска юрлиц к рынку, прогнозирует замминистра экономики Тарас Высоцкий

Мировой кризис особо не повлияет на стоимость земли. Средняя цена за гектар составит 40 000-60 000 грн, сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью “Главкому”.

Гектар земли согласно принятому парламентом закону будет стоить не меньше 28 000 грн.

По словам Высоцкого, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка и зависит от его условий. В Украине сразу после запуска рынка в июле 2021 года землю смогут купить только граждане страны, украинские юрлица, территориальные общины, государство и компании, которые обрабатывают арендованную землю как минимум десять лет. Вначале можно на одного человека или организацию можно будет оформить только один участок площадью до 100 га.

Высоцкий называет такой старт консервативным и прогнозирует, что в первые 2,5 года после открытия рынка земли цена за гектар не будет сильно расти.

“После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года в следующие пять лет (2024-2029 года, - ред.) земля будет дорожать примерно на 10-15% в год”, - отметил замминистра.

  • В Украине с 2002 года Земельный кодекс запрещает продавать земли сельхозназначения и паи (можно лишь обмениваться такими землями, передавать в наследство или передавать для общественных нужд). Это решение принимали как временное - а потом продлевали десять раз. Так что мораторий на продажу сельхозземель действует до сих пор.
  • Верховная Рада приняла закон о разрешении продавать и покупать земли сельхозназначения ночью с 30 на 31 марта 2020 года. За проголосовали 259 нардепов. Потом подписание закона заблокировали - в парламент подали 13 постановлений на этот счет. Если парламент отклонит эти постановления, спикер Рады, а за ним и президент смогут подписать документ. После официальной публикации закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
  • Liga.net описала рынок земли в одной картинке.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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