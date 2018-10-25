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25.10.2018, 12:08

Сколько тратят в Антарктиде украинские полярники

Сколько тратят в Антарктиде украинские полярники

На украинской антарктической станции Академик Вернадский выявлены многомиллионные нарушения

В результате ревизии Национального антарктического научного центра (НАНЦ) за период с 1 января 2014 года до 1 марта 2018 года Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения на сумму 85 млн 619,3 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, из общего объема ассигнований на сумму 196 млн 487,8 тыс. грн, ревизия установила нарушения, которые привели к потерям - 1 млн 179,5 тыс. грн, и ряд других нарушений финансовой дисциплины (нарушений по ведению бухгалтерского учета, бюджетного законодательства и т.п.) на сумму 84 тыс. 439,8 грн.

Кроме этого, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключено договоров на сумму 70 млн 700 тыс. грн.

В Госаудитслужбе отметили, что в отечественном антарктическом центре бюджетные средства расходуются, в основном, не на проведение полезных для страны научных исследований, а на зарубежные командировки и другие, экономически необоснованные цели. Т.е., потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65-80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, на станции определяли с нарушением бюджетного законодательства.

Из 12 объектов антарктической станции Академик Вернадский на балансе ГУ НАНЦ учитывались только два из них. Во время ревизии все объекты антарктической станции поставили на учет и провели их дооценку на сумму 42 млн 135 тыс. грн.

Кроме этого, в 2015-2016 гг. НАНЦ заключил договора с компанией Bomelevia Investments Limited на сумму 40 млн 218,9 тыс. грн без утвержденных смет.

В 2014-2016 гг. из-за оформления валютных договоров с иностранными компаниями-нерезидентами (Кипр, Латвия) на оказание услуг по подготовке и проведению XIX - XXI Украинских антарктических экспедиций НАНЦ из-за роста курса валют потратил 20 млн 770 6 тыс. грн бюджетных средств. Эти деньги могли быть направлены на выполнение приоритетных задач Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы.

Из-за несоблюдения требований норм обеспечения участников украинских антарктических экспедиций в НАНЦ в течение трех лет использовали на закупку продуктов питания и приобретение личных средств гигиены не предусмотренных  654,7 тыс. грн.

Также за счет средств ГУ НАНЦ в заграничные командировки и в краткосрочную сезонную антарктическую экспедицию отправлены люди, участие которых было необязательным. На это было потрачено более 70 тыс. грн бюджетных средств.

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Теги: антарктида, нарушения, полярники, НАНЦ, Гос аудитслужба
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