Сколько украинцев официально получают зарплату более 25 000 грн в месяц

Зарплату свыше 25 000 грн ($914 по официальному курсу на 17 августа) получают 6,6% штатных работников в Украине. Соответствующие данные за июнь обнародовала Госслужба статистики.

Сколько процентов украинцев получает ту или иную зарплату

Зарплату меньше минимальной (до 4 723 грн) получают 8,3% штатных работников, зарплату от 4 723,01 до 6 000 грн — 20,2% (именно в этом диапазоне находятся заработки наибольшего процента украинцев).

Далее процент штатных работников, получающих ту или иную зарплату, таков:

- от 6 000,01 до 6 500 грн получают 5,6%;

от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,3%;

от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;

от 8 000,01 до 10 000 грн — 10,9%;

от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,7%;

от 12 000,01 до 15 000 грн — 10,7%;

от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,0%;

от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;

более 25 000 грн — 6,6%.

Сколько штатных работников в Украине

По данным Госстата, по состоянию на конец июня в Украине насчитывалось 7,3 млн штатных сотрудников. Это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее (7,32 млн).

При этом количество штатных сотрудников, которым было оплачено 50% и более рабочего времени, к концу июня составило 6,788 млн человек. Это на 3,9% меньше, чем месяцем ранее (7,062 млн человек).

Таким образом, официально получают более 25 000 грн в месяц почти 450 000 украинцев (6,6% от числа штатных сотрудников, которым было оплачено 50% и более рабочего времени, то есть от 6,788 млн человек).

Какова задолженность по выплате зарплаты в Украине

По состоянию на конец июня задолженность по выплате зарплаты в Украине составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на начало месяца.

При этом задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в июне уменьшилась на 0,8% до 1,943 млрд грн.

В начале августа глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о том, что повысить "минималку" на 40% вполне реально .

Также в начале августа Европейская Бизнес Ассоциация сообщила о том, что "прозрачные" компании в период карантина не сокращали персонал и не уменьшали зарплаты.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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