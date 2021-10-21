Сколько заработали крупнейшие госпредприятия за первое полугодие

14 крупнейших государственных компаний Украины, избранных правительством для реформирования корпоративного управления, получили общую прибыль на сумму около 13 млрд грн за первое полугодие 2021 года, сообщает Марлин.

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8 из 14 предприятий отчитались о прибыли на 14,8 млрд грн. Наибольшую прибыль получили Укргидроэнерго (6,2 млрд грн ), Оператор ГТС (5,6 млрд грн); Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).

Суммарный убыток шести других компаний составляет 1,9 млрд грн.

Укрзализныця закончила полугодие с наибольшим убытком – 1,4 млрд грн. Компания Украэрорух отчиталась об убытке в 260 млн грн, Автомобильные дороги Украины и Международный аэропорт Борисполь – по 73 млн грн. Госпродзернокорпорация и Укрпошта получили 87 млн грн и 9,7 млн грн убытка соответственно. Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений через COVID-19.

НАК "Нафтогаз Украины" не представила отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказалась предоставлять его на запрос издания Марлин. На сайте компании последний обнародованный финотчет датирован 2020 годом.

Правительство определило госкомпании для реализации реформы корпоративного управления. В этот список вошли 15 крупнеших предприятий страны.

В мая 2021 года Государственная налоговая служба опубликовала бухгалтерскую отчетность украинских компаний за 2020 год. База данных, которая раньше продавалась из-под полы, теперь в открытом доступе. Каждый может проанализировать финансовые показатели 18 600 украинских компаний. Сколько зарабатывают крупнейшие украинские компании, читайте тут.

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Наталия Фреик

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