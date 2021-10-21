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Сколько заработали крупнейшие госпредприятия за первое полугодие

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 17:29
Сколько заработали крупнейшие госпредприятия за первое полугодие - Фото
Завод (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

14 крупнейших государственных компаний Украины, избранных правительством для реформирования корпоративного управления, получили общую прибыль на сумму около 13 млрд грн за первое полугодие 2021 года, сообщает Марлин.

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8 из 14 предприятий отчитались о прибыли на 14,8 млрд грн. Наибольшую прибыль получили Укргидроэнерго (6,2 млрд грн ), Оператор ГТС (5,6 млрд грн); Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).

Суммарный убыток шести других компаний составляет 1,9 млрд грн.

Укрзализныця закончила полугодие с наибольшим убытком – 1,4 млрд грн. Компания Украэрорух отчиталась об убытке в 260 млн грн, Автомобильные дороги Украины и Международный аэропорт Борисполь – по 73 млн грн. Госпродзернокорпорация и Укрпошта получили 87 млн грн и 9,7 млн грн убытка соответственно. Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений через COVID-19.

Марлин

НАК "Нафтогаз Украины" не представила отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказалась предоставлять его на запрос издания Марлин. На сайте компании последний обнародованный финотчет датирован 2020 годом.

Правительство определило госкомпании для реализации реформы корпоративного управления. В этот список вошли 15 крупнеших предприятий страны.

  • В мая 2021 года Государственная налоговая служба опубликовала бухгалтерскую отчетность украинских компаний за 2020 год. База данных, которая раньше продавалась из-под полы, теперь в открытом доступе. Каждый может проанализировать финансовые показатели 18 600 украинских компаний. Сколько зарабатывают крупнейшие украинские компании, читайте тут.

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Наталия Фреик
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госпредприятия минэкономики убытки нафтогаза
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