Мировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕС

Финансовые рынки Азии открылись ростом, так как инвесторы реагируют на поддержку экономик в условиях глобального коронакризиса и замедления смертности. Об этом пишет Bloomberg.
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Отмечается, что Федеральная резервная система США, Банк Японии и Европейский центробанк продолжают принимать стимулирующие меры для поддержки экономики, а некоторые страны смягчают ограничения.
В итоге фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0,4%, в пятницу индекс прибавил 1,4%. Второй по значимости индекс Японии Topix вырос на 1,2%. Австралийский индекс S&P прибавил 0,6%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%. Shanghai Composite вырос на 0,7%.
Валюты также дорожают по отношению к доллару. Иена выросла на 0,2% до 107,34 за доллар. Юань прибавил 0,1% и торгуется на уровне 7,0824 за доллар.
Евро почти не изменился - на уровне 1,0825 доллара. Австралийский доллар прибавил 1% до 64,35 цента США.
Нефть WTI подешевела на 7,7% до $15,60 за баррель. На 8:25 по Киеву Brent торгруется по $24, 01, WTI - $15,21 за баррель.
Золото подорожало на 1722 доллара, снизившись на 0,4%.