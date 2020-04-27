Мировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕС

Финансовые рынки Азии открылись ростом, так как инвесторы реагируют на поддержку экономик в условиях глобального коронакризиса и замедления смертности. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Федеральная резервная система США, Банк Японии и Европейский центробанк продолжают принимать стимулирующие меры для поддержки экономики, а некоторые страны смягчают ограничения.

В итоге фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0,4%, в пятницу индекс прибавил 1,4%. Второй по значимости индекс Японии Topix вырос на 1,2%. Австралийский индекс S&P прибавил 0,6%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%. Shanghai Composite вырос на 0,7%.

Валюты также дорожают по отношению к доллару. Иена выросла на 0,2% до 107,34 за доллар. Юань прибавил 0,1% и торгуется на уровне 7,0824 за доллар.

Евро почти не изменился - на уровне 1,0825 доллара. Австралийский доллар прибавил 1% до 64,35 цента США.

Нефть WTI подешевела на 7,7% до $15,60 за баррель. На 8:25 по Киеву Brent торгруется по $24, 01, WTI - $15,21 за баррель.

Золото подорожало на 1722 доллара, снизившись на 0,4%.

Из-за распространения коронавируса, мировой спрос на нефть сократился на треть , цены в конце марта рухнули до уровня 2002 года.

сократился на треть В прошлый понедельник цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

В пятницу, 24 апреля, эталонные сорта нефти Brent и WTI дорожали на новостях о сокращении экспорта Кувейтом и новом антикризисном пакете США.