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Службу финрасследований хотят создать по проекту 2016 года

Службу финрасследований хотят создать по проекту 2016 года
13.08.2019, 16:16

Новые власти собираются создавать СФР по проекту Минфина времен Данилюка

Законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, заявил в интервью BBC секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Мы финализируем закон о Службе финансовых расследований. В 2016 году был разработан этот законопроект, его провели через Кабмин, но потом президент [Петр] Порошенко его приостановил. Он решил создать новый орган - Бюро национальной финансовой безопасности, которое считал альтернативой, но на самом деле оно просто цементировало его влияние", - рассказал Данилюк.

По его словам, тогда кабминовский законопроект не зарегистрировали в Верховной Раде. Вместо него депутаты зарегистрировали проект Нины Южаниной.

"И все остановилось из-за этого конфликта, реформа не состоялась. Как не произошло и окончательной отмены налоговой милиции. Сейчас мы этот законопроект обновили", - сказал бывший министр финансов.

  • Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Данилюком при участии западных партнеров и Международного валютного фонда (МВФ). Он предусматривает создание нового органа, который переберет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину. Ее создание призвано заменить силовый подход к борьбе с экономическими преступлениями на аналитический.
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