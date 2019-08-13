Службу финрасследований хотят создать по проекту 2016 года

Законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, заявил в интервью BBC секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Мы финализируем закон о Службе финансовых расследований. В 2016 году был разработан этот законопроект, его провели через Кабмин, но потом президент [Петр] Порошенко его приостановил. Он решил создать новый орган - Бюро национальной финансовой безопасности, которое считал альтернативой, но на самом деле оно просто цементировало его влияние", - рассказал Данилюк.

По его словам, тогда кабминовский законопроект не зарегистрировали в Верховной Раде. Вместо него депутаты зарегистрировали проект Нины Южаниной.

"И все остановилось из-за этого конфликта, реформа не состоялась. Как не произошло и окончательной отмены налоговой милиции. Сейчас мы этот законопроект обновили", - сказал бывший министр финансов.